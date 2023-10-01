ضبط تردد قناة عالم سمسم 2024 للأطفال الجديد علي النايل سات

تحرص أغلب القنوات الفضائية على تغيير ترددها وذلك حتى يتم تحديث القناة، وقد قامت قناة عالم سمسم بتغيير ترددها مثل باقي قنوات الفضائية ولهذا بحث الكثيرين عن تردد قناة عالم سمسم، فالأطفال يعشقون القناة ويحبونها كثيرًا لكونها من أفضل قنوات الكرتون التي تقدم محتوى هادف لهم فيتابعونها على مدار اليوم.

تردد قناة عالم سمسم 2024

قناة عالم سمسم أحد القنوات المخصصة للأطفال، فهي تقدم لهم أهداف رئيسية لا تعتمد فقط على تسلية الأطفال والتقديم المتعة والترفيه لهم فقط، بل إن القناة تسعى أيضا لتقديم وعرض القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والإنسانية والثقافية والدينية وبثها في نفوس الأطفال من خلال صور مبسطة معروضة على هيئة كرتون محبب للأطفال، فيمكنك القيام بإدخال التردد الآتي على قمر النايل سات:

التردد 11483

عامل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطا ¾

قناة عالم سمسم للاطفال

تأسست قناة عالم سمسم للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 وسرعان ما اشتهرت القناة كثيرًا وذلك بفضل عرضها أفضل الأفلام الكرتونية المفضلة مثل كرتون بيرت وايرني وكوكي مونستر، فإن القناة تقدم محتوى متنوع يستهدف الأطفال في كافة مراحلهم العمرية المختلفة بداية من الأطفال الرضع وحتى الأطفال الأكبر سنًا قبل مرحلة التعليم المدرسي.

كما تقوم القناة بتقديم برامج تعزز التفاعل والمشاركة مع الأطفال وهو ما يشجع الأطفال ويكسر حاجز الخجل لديهم مما يجعلها تتميز باستخدام أساليب تعليمية حديثة ومبتكرة مثل التعليم من خلال الأغاني والأنشطة والقصص التفاعلية وهو ما ساهم كثيرًا في نقل عدة مفاهيم أساسية إلى الأطفال.