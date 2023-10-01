شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2023-2024 جميع المستويات وكافة المواد في المغرب

أكثر العناوين المتصدرة في المغرب هي تلك المتعلقة بشبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2023_2024 جميع المستويات وكافة المواد، خاصة لكون هذه العملية يتم إجراؤها من أجل تحسين مستوى العملية التعليمية في المغرب خاصة لكون التقويم الهدف الأساسي من إجرائه هو التعرف على مستوى قدرة الطلاب على التحصيل في جميع المواد التي يدرسونها من أجل التعرف على مواقع القوة والضعف في العملية التعليمية بأكملها وإصلاح الأخطاء وتطوير الإستراتيجية المتبعة.

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2023_ 2024

متاح الاطلاع على نتائج التقويم التشخيصي بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة ولكن النتيجة رسمية ومعتمدة من قبل هيئة التقييم، وتتمثل عملية الاستعلام كالآتى:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي لجميع المستويات.

ظهور قائمة خاصة بنوع المستخدم( طالب/ ولي أمر/ معلم) يقوم المستخدم باختيار النوع الذي يريد الاستعلام بخصوصه.

ظهور خانات فارغة خاصة بأرقام الهوية/ رقم التسجيل أو الرقم الخاص بالمؤسسة.

أسفل الصفحة توجد كلمة استعلام يتم النقر عليها.

سوف تظهر أمام المستخدم النتيجة الخاصة بعملية التقويم والتي تكون على حسب المادة والمستوى التعليمي وكذلك الفئة.

النقر على كلمة حفظ أو طباعة وسوف يتم طباعة الملف أو حفظه في صورة PDF.

أهداف التقويم التشخيصي

توجد عدة أسباب وأهداف من أجلها يتم إجراء عملية قياس نتائج التقويم التشخيصي ومن هذه الأهداف الاتى: