تردد قناة الجديد اللبنانية 2024 الجديد Al jadeed على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

هناك الكثير من المتابعين والمشاهدين يبحثون عن طريقة ضبط تردد قناة الجديد اللبنانية، حيث تعد القناة أحد القنوات العربية الشهيرة والمعروفة على مدار السنوات الماضية، ومؤخرا أعلنت القناة عن تحديث التردد الخاص بها بتردد آخر جديد حتى تضمن القناة الجودة العالية والوضوح التام والدقة في عرض وتقديم المحتوى بدون تشويش أو انقطاع للبث بجانب الصوت النقي.

تردد قناة الجديد اللبنانية

بكل سهولة يمكن تنزيل قناة الجديد اللبنانية على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12130

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا ⅚.

قناة الجديد اللبنانية

تقدم القناة عدة برامج حصرية ومتنوعة أكثر تميزًا لتلبي رغبة المشاهدين على مستوى الوطن العربي وهذا الأمر ساهم في جعل القناة في مقدمة القنوات الفضائية التي يتابعها الملايين لمعرفة آخر التطورات، حيث أن القناة تحرص على تقديم محتوى مميز يتناسب مع احتياجات وذوق المشاهدين.

تقدم القناة محتوى متنوع، حيث يظهر ذلك في البرامج الحوارية المختلفة التي تقدمها القناة وكذلك برامج التوك شو وبرامج الطبخ وإعداد الطعام بالإضافة إلى العديد من الفقرات التلفزيونية المختلفة.

تحرص القناة بين كل وقت وآخر تغيير التردد الخاص بها حتى تضمن أفضل جودة بالصوت والصورة وتضمن رضا المشاهدين عن أداء القناة وما تقدمه.

تتميز القناة بعرضها مجموعة كبيرة من المسلسلات من بينها مسلسلات لبنانية وسورية ومصرية بالإضافة إلى تقديمها برامج شهيرة على مستوى العالم العربي وكذلك أفلام عربية رائعة، ولا ننسى المحتوى الأجنبي الذي تقدمه القناة في عرضها مجموعة متميزة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة إلى العربية، ولهذا أصبحت القناة أفضل وجهه للمشاهدين ممن يبحثون عن المحتوى الترفيهي المميز بالجودة العالية.