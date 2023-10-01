بالرقم القومي.. استعلم عن حركة ترقيات قطاع البترول لعام 2023

كيفية الاستعلام عن حركة ترقيات قطاع البترول لعام 2023؟ يتم طرح هذا السؤال بكثرة من قِبل الكثير من العمال في قطاع البترول لذا فقد قامت الهيئة العامة للثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية بالإجابة على هذه التساؤلات، حيث أعلنت عن بدء حركة الترقيات بخصوص السنة الحالية 2023 لنحو 5.000 موظف في مختلف التخصصات.

الاستعلام عن حركة ترقيات قطاع البترول لعام 2023

يتعامل قطاع البترول مع استخراج وتكرير وتوزيع وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط والآن بإمكان العمال في ذلك المجال القيام بالاستعلام عن قرارات الترقية عن طريق التسجيل في بوابة العاملين لدى قطاع البترول، ويمكن الاستعلام في بعض الخطوات التالية:

على المستخدم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة المصرية العامة للبترول.

بعد ذلك يتم تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن الاسم رباعي والمهنة وكذلك التخصص بالإضافة إلى الرقم الوظيفي.

ثم يتم إدراج كلمة المرور في الحقل المخصص لها.

وإدراج رقم الهاتف الخاص بالمستخدم مع مراعاة أن يكون مفعل.

سوف يتلقى المستخدم رسالة على الهاتف الخاص به تحتوى على كود يتم إدراجه مرة أخرى لإمكانية تفعيل التواصل النصي مع الموظف.

قم بتعبئة المعلومات المطلوبة مع رفع صورة من المؤهل الدراسي الخاص به.

واخيراً يتم النقر على تقديم طلب التسجيل.

حركة ترقيات قطاع البترول

قام وزير البترول المهندس طارق الملا بالموافقة على قرار ترقية بعض من العمال إلى رتبة مساعد تثبيت وندب وأيضاً مدير عام مساعد تثبيت وندب، بالإضافة إلى مدير عام تثبت وندب وذلك لأنه يتم تطبيق هذه القرارات على حسب بنود الإعارة والانتداب وهذا لفئة العاملين لدى القطاع العام.