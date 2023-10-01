” تشطيب فاخر م الآخر ” شقق 90متر ب350ألف في 8 مدن جديدة .. الإسكان تُعلن عن شقق العمر للعرسان

تستعد وزارة الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ودعم التمويل العقاري إلى طرح شقق 90 متر ب350ألف في 8 مدن جديدة كاملة التشطيب، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة ” سكن لكل المصريين” والتي تم تخصيصها لمحدودي الدخل وسوف نخبرك بكافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

شقق 90متر ب350ألف في 8 مدن جديدة

يجري الآن وضع الاستعدادات النهائية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي تمهيدًا لطرح الإعلان الخاص بالوحدات السكنية الجديدة والتي من المقرر أن يتم تخصيصها إلى محدودي الدخل، وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تحمل فارق فائدة لنحو 85 ألف وحدة سكنية من المقرر طرحها.

شقق سكن لكل المصريين

من المقرر أن يتضمن الطرح الجديد وجود شقق سكنية في مدن أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة بالإضافة إلى مدينة السادات وبرج العرب والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة.

أما حول مقدم الحجز للوحدات السكنية لم يتم الإفصاح بعد عن قيمته حتى الآن، لكن هناك العديد من المعلومات والمؤشرات التي تؤكد أن قيمة المقدم لن تزيد عن 30 ألف جنيه.

نظام السداد بالطرح الجديد لوحدات سكن لكل المصريين

وفقًا لآلية السداد المعتمدة بمثل هذه الوحدات السكنية فإن يتم السداد على اقساط تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وذلك بعد أن تحملت الوزارة فارق الفائدة.