وظائف من وزارة القوي العاملة لكافة التخصصات في شركات برواتب مجزية جدا وعلاوات.. “المستندات والشروط”

وظائف وزارة القوي العاملة بناءً على المعلومات المُقدمة في نشرة التوظيف، فإن شركة “جي فور إس للأمن والحراسة” تُقدم فُرص وظائف لعدد 210 ضابط أمن إداري. للتقديم، يجب أن يكون المتقدمون في الفئة العمرية بين 21 و55 عامًا ويحملون مؤهلات متوسطة أو إعدادية، بغض النظر عن وجود خبرة سابقة.

وظائف وزارة القوي العاملة

وظائف وزارة العمل الراتب سيتم تحديده حسب موقع العمل، وسيتم توفير تأمين صحي واجتماعي، بالإضافة إلى سكن ومواصلات. تتواجد هذه الوظائف في المواقع التالية:

– طريق السويس.

– طريق العين السخنة.

– شيراتون هايبر ماركت.

– محطات كهرباء تحت الإنشاء.

وظائف خالية في «جاست إتش آر»

وظائف وزارة القوي العاملة بناءً على ما أفادت به وزارة العمل في نشرتها التوظيفية، تُعلن شركة “جاست إتش آر” عن توفر 400 فرصة وظيفية لعاملي المخازن، يُشترط على المتقدمين أن يحملوا مؤهلات عالية أو متوسطة وأن يكونوا دون سن الـ36. تشتمل تفاصيل هذه الفرص على:

– عمل لمدة 10 ساعات مع ساعة راحة.

– جدول عمل يشمل 5 أيام من العمل ويومين للراحة.

– نظام عمل بالشيفتات.

– توفير تأمين اجتماعي وخدمة مواصلات.

– موقع العمل في مخازن أمازون بطريق السويس – فرع القاهرة – الشرقية.

وظائف شركة “فيجن لخدمات الأمن”

أعلنت وزارة العمل من خلال نشرتها التوظيفية عن توفر 750 فرصة وظيفية من قبل شركة “فيجن لخدمات الأمن”، المقبولون في هذه الوظائف سيستفيدون من تأمين اجتماعي وسكن ومواصلات داخلية في العاصمة الإدارية. إليكم تفاصيل هذه الفرص:

وظائف أمن لعدد 700 فرد:

– الشروط: مؤهل عالي أو متوسط، وساعات عمل تتراوح بين 8 و12 ساعة حسب الموقع.

– السن المطلوب: بين 21 و45 عامًا.

– الراتب: يتراوح بين 3300 و5600 جنيه.

– مواقع العمل: تشمل مبنى إداري بالعاصمة الإدارية وقرية بالساحل الشمالي وكمبوند بالتجمع الأول أمام بوابة 6 الرحاب ومول بمصر الجديدة ومنطقة 6 أكتوبر.

وظائف مراقبي كاميرات عدد 50:

– موقع العمل: مول بزهراء المعادي، ويتضمن عمل لمدة 12 ساعة.

إذا كنتم تستوفون الشروط المطلوبة، ندعوكم للتقديم على هذه الفرص الوظيفية.