خبر مهم حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس السعودية والضوابط والشروط التي الالتزام بها

لقد انتشر العديد من الأخبار حول تعطيل الدراسة بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1445ه‍، حيث أنة تم وضع الضوابط التي سوف يتم اتباعها فى حالة تعطيل الدراسة حتى وصلت هذه الأخبار إلى وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث أكدت على هذه الأخبار غير صحيحة لذلك يجب على أولياء الأمور التحقق من الأخبار الصحيحة.

حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم قائمة ضوابط يجب الالتزام بها في حالة حدوث أي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب في المدارس، حيث لم يصدر قرار بعد بتعطيل الدراسة في المدارس وتتضمن هذه اللائحة أيضًا حالات تعطيل المدارس وهي بالطريقة التالية:

سوف يتم تعطيل الدراسة في المدارس عند انتشار الأمراض والأوبئة.

ثم بعد ذلك فى حالة وجود أمطار شديد فى أماكن مختلفة.

ثم في حالة سقوط المبنى الخاص بالمدرسة.

يجب تعطيل الدراسة أيضًا في حالة انقطاع الكهرباء، او انقطاع المياه في مبنى المدرسة.

يتم تعطيل المدارس أيضًا في حالة حدوث تطورات وتعديلات في مبنى المدرسة.

ثم في حالة استقبال المملكة العربية السعودية زيارات رسمية.

لذا يتم تعطيل الدراسة أيضًا فى حالة حدوث أزمة عالمية.

تسجيل الحضور في منصة مدرستي

تقوم المملكة العربية السعودية على توضيح جميع الأمور الخاصة بالعملية التعليمية، لذلك يمكنك إثبات الحضور عبر منصة مدرستي من خلال الخطوات الآتية: