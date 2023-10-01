الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي { وزارة العمل} بالرواتب والمحافظة

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن مستحقي الرعاية الاجتماعية في الدفعة التاسعة لعام 2023، يتوقع أن يستفيد من هذه الرعاية أكثر من 200 ألف مواطن عراقي. يمكن لجميع المستحقين الاستعلام عن تواريخ صرف الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم إلكترونياً عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق. سنقدم لكم جميع الخطوات اللازمة والمجانية للوصول إلى معلومات مستحقي الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

منصة مظلتي

أصبحت الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 متاحة الآن عبر الإنترنت عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. تقدم الحكومة العراقية رعاية اجتماعية شهرية للعائلات التي تعاني من الفقر، بالإضافة إلى المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة. تُقدم أيضًا مساعدات مالية وطبية واجتماعية للعاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل للشباب. سنقدم لكم جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية: