” ولا هناكل فراخ ولا حتى البيض ” سعر الفراخ والبيض اليوم الإثنين 2 أكتوبر .. السعر طالع لفوق

يتطلع عدد كبير من الباحثين على الانترنت في مواقع الأخبار عن سعر الفراخ والبيض اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، نظرًا لارتفاع الأسعار والغلاء المتزايد، وهنا في هذا المقال سنخبركم بكل المستجدات عن أسعار الفراخ والبيض في هذا اليوم.

سعر الفراخ والبيض اليوم

في هذا الجزء سنتحدث عن سعر الفراخ والبيض اليوم لكل من يرغب في الشراء اليوم:

سعر الفراخ

الدواجن البيضاء سجلت بسعر 74 جنيه مصري للكيلو الواحد.

فراخ ساسو بسعر 93 جنيه مصري للكيلو.

كيلو الفراخ البلدي بسعر 112 جنيه مصري.

كيلو فراخ امهات بيضاء بسعر 67 جنيه.

سعر الكتاكيت

سعر الكتكوت الابيض شركات اليوم الأحد 30 جنيه مصري.

سعر الكتكوت ابيض قطعان 25 جنيه مصري.

سجل سعر الكتكوت الساسو العادي 18 جنيه مصري بينما سعر كتكوت ساسو بيور 19 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الواحد 11 جنيه مصري.

سعر الكتكوت الروزي بيور 17 جنيه مصري.

سعر الكتكوت المهجن 14.5 جنيه مصري.

سعر الكتكوت الجيل الثاني 16 جنيه مصري.

سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي 29 جنيه مصري.

سعر كتكوت بط مسكوفي 45 جنيه مصري.

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي 34.25 جنيه مصري.

سعر الكتكوت بط مولارد 41 جنيه مصري.

سعر الكتكوت الرومي الابيض 65 جنيه مصري.

سعر الكتكوت الرومي الاسمر البرونزي 45 جنيه مصري.

كتكوت رومي أسمر برونزي 20 جنيه مصري.

سعر البيض