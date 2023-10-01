“متخليش التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر أكتوبر 2023 زيت سكر وأسعار السلع التموينية
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم المساعدات للمواطنين من خلال تقديم كل من السلع الغذائية والخبز بسعر مخفض وهذا من أجل مساندتهم أمام الأسعار المرتفعة، حيث يستفاد من هذه المساعدة العديد من المواطنين الذين يرغبون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا النصيب إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب أربع أفراد من التموين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب أربع أفراد من التموين وهذا بعد أن تسائل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن هذا، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن أن نصيب الفرد الواحد الموجود على بطاقة التموين من السكر هو 2 كيلو، الأمر الذي يعني أن نصيب الأربعة أفراد هو 8 كيلو من السكر، في حين يحصل الفرد الواحد على عدد كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب الأربع أفراد هو عدد 4 كيلو من الأرز، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد من الزيت هو زجاجة واحدة ، لهذا يحصل الأربعة أشخاص على نحو 4 زجاجات من الزيت.
أسعار السلع التموينية
يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون معرفة أسعار السلع الغذائية وفقا لما صرحت بة الوزارة، والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت .. زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.