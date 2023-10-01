عشان ميسحبوش منك العداد”.. لاصحاب العدادات القديمة تنبيه هام من شركة الكهرباء عشان متقولش معرفش

الكهرباء هي واحدة من أبرز مصادر الطاقة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل ويجب على المواطنين دفع فواتير شهرية لشركة الكهرباء للاستمرار في الحصول على هذه الخدمة الأساسية، وتحذر وزارة الكهرباء من أن هناك حالات يمكن فيها فصل التيار الكهربائي وإزالة العداد نهائيًا بناءً على مخالفات قد يرتكبها المواطنون.

أهم حالات رفع العداد وقطع التيار

وزارة الكهرباء والطاقة أوضحت عدة حالات تجعلها تقوم بفصل التيار الكهربائي ورفع العداد، يجب على المواطنين الإلمام بهذه الحالات لتجنب ارتكابها:

منع تسجيل العداد لمدة شهرين متتاليين: إذا تم منع مسؤول الشركة من تسجيل قراءة العداد لمدة شهرين متتاليين، فإن ذلك يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي ويعد مخالفة من المواطنين.

تلفيات متعمدة في العداد دون إبلاغ: إذا تم عمل تلفيات متعمدة في العداد ولم يتم الإبلاغ عنها وتسببت في إلحاق أضرار به.

وجود وصلات خارجية لتخفيف العداد أو سرقة التيار الكهربائي: في حال وجود وصلات خارجية لتخفيف العداد أو سرقة التيار الكهربائي، يعتبر ذلك مخالفة تترتب عليها غرامة مالية وفي بعض الحالات الحبس.

عدم تسديد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين: إذا لم يتم تسديد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى فصل التيار الكهربائي.

قرار هام يسعد المواطنين من وزارة الكهرباء

تبشر وزارة الكهرباء المواطنين بقرار هام يسهل عليهم استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، يمكن الآن شحن الرصيد من خلال تطبيقات الهاتف بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى شراء وشحن البطاقة يدويًا.

تحذير هام لأصحاب العدادات القديمة

توجهت وزارة الكهرباء بتحذير رسمي لأصحاب العدادات القديمة، حث تدعوهم بشدة إلى استبدالها بعدادات كهربائية مسبقة الشحن، يترتب على هذا التحذير آثار إيجابية على المواطنين، حيث يسهم في توفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.

كيفية الحصول على عداد مسبق الشحن؟

للحصول على عداد كهربائي مسبق الشحن، يجب أن يتم تبديل العداد القديم بعداد حديث، ويمكن للمواطنين القيام بهذا من خلال زيارة أقرب شركة كهرباء لمنزلهم، ويتعين عليهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية، يمكن تقديم طلب للحصول على العداد الجديد واستبدال القديم.

من بين مميزات العداد الجديد يمكن للمستخدم متابعة استهلاكه للكهرباء والتحكم في كمية الكهرباء المستخدمة من خلال أجهزته الكهربائية، ويتيح له العداد الشحن في أي وقت خلال الشهر، دون الحاجة لانتظار فواتير الكهرباء التي كانت تُصدر لأصحاب العدادات القديمة.