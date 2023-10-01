خراب بيوت مستعجل على الصبح.. السكر راكب الصاروخ وسعره أثار غضب المواطنين.. الكيلو وصل 40 جنيهًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استيراد كمية من السكر وصلت إلى نحو 200 ألف طن من السكر الخاص، وذلك في الأيام القليلة الماضية، بعد أن ارتفع سعره في العديد من المحلات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن أسعار السكر أثارت غضب الكثير من المواطنين في العديد من المحافظات، بعد ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.

أسعار السكر اليوم

جاءت أسعار السكر في الأسواق والمحلات المخصصة لبيعه، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

وصل سعر السكر المعبأ إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

في حين أن سعر السكر الفاخر بلغ نحو 40 جنيهًا للكيلو.

كما أن سعر السكر الذي يزن 750 جرامًا إلى نحو 30 جنيهًا.

أسعار السكر اليوم الأحد

في حين أن سعر السكر بالسلاسل الغذائية والمحال التجارية، جاءت كتالي:-