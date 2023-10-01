كيلو البصل بـ 25 جنيه.. أسعار البصل تُفاجئ المواطنين وغضب كبير في الشارع المصري.. سر ارتفاع البصل

ارتفعت أسعار البصل في الفترة القليلة الماضية، بما فاجأت العديد من المواطنين وعملت على غضب الكثير من الأشخاص داخل الشارع المصري، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 25 جنيه، لهذا أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، أن 70% من الصادرات المصرية فهي مزروعة في الصحراء، والنتائج لهذا العام زادت بنحو 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في العام الماضي 2022، مما أدى ذلك إلى زيادة مميزة.

سبب ارتفاع سعر البصل

وأضاف الدمرداش، أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للبصل في الفترة الماضية، لتحقق في العام الماضي ما يُقارب من 330 ألف طن، بينما هذا العام بلغت إنتاجيتها إلى 630 ألف طن من البصل، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار البصل له أسباب متعددة وهي قلة المساحة المزروعة من قبل الفلاحين، بسبب الخسارة التي وقعوا بها بالعام الماضي، كما أن قلة الإنتاجية أدت كذلك إلى نقص محصول البصل وارتفاع سعره بشكل كبير كما نشاهده في الفترة الحالية.

انتاجية مصر من البصل

وأشار عبد الحميد الدمرداش، إلى أن القطاع الزراعي في مصر يعد أمن قومي، وأصبح ينتج نحو 11% من الناتج المحلي، بما يُقارب من 800 مليار مقسمين لإنتاج نباتي وحيواني وكذلك سمكي، فضلاً عن أن مصر تزرع في نحو 9.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية من 4.4 مليون طن إلى نحو 5.6 مليون طن، لتصل الزيادة حينها إلى ما يُقارب من مليون و 300 ألف طن تقريبًا.