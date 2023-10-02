” ظهر علي حقيقته” ابرز العيوب الخطيرة في آيفون 15 iphone

في عالم التكنولوجيا الحديثة، يحظى آيفون 15 بمكانة مرموقة كواحد من أحدث الهواتف الذكية المبتكرة والمرغوبة في السوق. ومع ذلك، لا يخلو أي جهاز من العيوب، وقد تواجه بعض العيوب الخطيرة في آيفون 15 البعض من المستخدمين. هذه العيوب قد تؤثر سلبًا على أداء الهاتف وتجربة المستخدم، وتتطلب اهتمامًا وتوجيهًا من الشركة المصنعة.

إحدى العيوب الخطيرة التي يمكن مواجهتها في آيفون 15 هي مشكلة البطارية. قد يعاني بعض المستخدمين من مشكلة تفريغ البطارية بسرعة مفرطة أو عدم القدرة على الاحتفاظ بشحنة البطارية لفترة طويلة. هذا الأمر يمكن أن يكون مزعجًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية بشكل مكثف للاستخدام اليومي.

العيوب الخطيرة في آيفون 15

خمسة عيوب رئيسية في iPhone 15 العادي بالمقارنة مع iPhone 14 Pro. لنلقِ نظرة عليها:

أداء المعالج القديم: يأتي iPhone 15 بنفس المعالج الذي تم استخدامه في iPhone 14 Pro. وبالتالي، فإن الأداء سيكون مشابهًا للإصدار السابق ولن يكون لديك تحسين كبير في الأداء. عدم توفر الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز: بينما يأتي iPhone 14 Pro بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، فإن iPhone 15 العادي يأتي بشاشة تحتوي على معدل تحديث أقل. قد يكون هذا الفارق ملحوظًا في تجربة الاستخدام لبعض الأشخاص. غياب الكاميرا التليفوتوغرافية: بينما تتوفر في iPhone 14 Pro، فإن iPhone 15 العادي لا يحتوي على الكاميرا التليفوتوغرافية، مما يعني أنه ستفتقد بعض إمكانيات التقريب البصري. عدم توافر ميزة البروموشن: تحتوي النسخة العادية من iPhone 15 على شاشة بدقة عادية وتفتقر إلى ميزة البروموشن، وهي تقنية توفر تجربة تحرك أكثر سلاسة مع معدل تحديث أعلى. قد يتطلب شراء ملحقات إضافية: قد تواجه تكلفة إضافية إذا كنت ترغب في استخدام كابلات Lightning القديمة أو تحتاج إلى شراء محولات لاستخدام منافذ USB-C.

هذه هي العيوب التي رُصدت في الفيديو والتي يعتقد المقدم أنها تجعل iPhone 15 العادي ليس الخيار الأفضل مقارنة بـ iPhone 14 Pro. فمن الناحية العامة، يقترح المقدم التفكير في شراء iPhone 14 Pro بدلاً من iPhone 15 العادي إذا كنت تبحث عن أفضل أداء وتجربة كاميرا أفضل.