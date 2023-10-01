“فيها غرامة وحبس فوراً”.. وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني

مع تشديد قانون الأحوال المدنية على المواطنين، يتساءل الكثيرون عن عقوبات البطاقة الشخصية والغرامات المفروضة على حاملي البطاقة الشخصية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الغرامات والعقوبات بالإضافة إلى كافة المعلومات الهامةالتي تتعلق بهذا الشأن.

عقوبات البطاقة الشخصية

يشتهر قانون الأحوال المدنية بفرض غرامات محددة على حاملي البطاقة الشخصية في حالات معينة، إليكم قائمة ببعض هذه الغرامات:

تأخير إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة: دفع مبلغ 100 جنيه مصري عند بلوغ المواطن عمر خمسة عشر عاما وستة أشهر.

دفع مبلغ 100 جنيه مصري عند بلوغ المواطن عمر خمسة عشر عاما وستة أشهر. احتفاظ بالبطاقة المنتهية: دفع مبلغ 100 جنيه إذا احتفظ المواطن بالبطاقة المنتهية.

دفع مبلغ 100 جنيه إذا احتفظ المواطن بالبطاقة المنتهية. عدم تجديد البطاقة المنتهية: دفع مبلغ 50 جنيه غرامة عند عدم تجديد البطاقة المنتهية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، بالإضافة إلى مهلة تصل إلى ثلاث أشهر.

دفع مبلغ 50 جنيه غرامة عند عدم تجديد البطاقة المنتهية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، بالإضافة إلى مهلة تصل إلى ثلاث أشهر. عدم تحديث حالة البطاقة: دفع غرامة مالية 50 جنيه مصري في حال عدم تحديث حالة البطاقة.

دفع غرامة مالية 50 جنيه مصري في حال عدم تحديث حالة البطاقة. استخدام بطاقة غير شخصية: الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنية ولا تتجاوز 1000 جنيه في حال استخدم المواطن بطاقة غيره الشخصية.

الحالات المستثناة من الغرامات

تم استثناء بعض الفئات من دفع غرامات بطاقة الرقم القومي ومنها:

كبار السن.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض.

تجديد بطاقة الرقم القومي

لتجديد بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطنات والمواطنين اتباع الخطوات التالية: