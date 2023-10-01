رسميًا “جدول معاشات شهر أكتوبر 2023” بالزيادة الجديدة المقررة قيمتها 1000ج

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر كلما تزايدت معدلات البحث عليها على موقع البحث العالمي جوجل حيث يبحث أصحاب عن معاشات عن موعد صرف معاشات وأماكن صرف الخاصة بعد الزيادة الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات بالزيادة الجديدة ابتداء من معاش شهر نوفمبر على أن تتم صرفها بأثر رجعي من أكتوبر .

جدول معاشات شهر أكتوبر 2023

وتمثل زيادة المعاشات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ورفع العبء عنهم وتساهم هذه الزيادة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ودعم الاقتصاد الوطني وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول معاشات الجديدة وموعد صرفها لشهر اكتوبر 2023 والذي يشهد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% بجد أدني 170 جنيه وبحد أقصى 1635 جنيه .

طريق الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة

توفر الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية طريقه الاستعلام زيادات المعاشات وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني ثم اتباع الخطوات التالية:

اضغط على تسجيل الدخول في حاله كنت تمتلك حسابا بالفعل

او انقر علي انشاء حساب جديد في حاله لم تكن إنشاء حساب جديد

اضغط على خانه صاحب المعاش

اختيار استعراض تطور زيادات المعاشات

ومن المقرر أن تصرف المعاشات والمرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر من بنوك ناصر الاجتماعى