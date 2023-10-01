رسميًا “انخفاض أسعار السكر في التموين لشهر أكتوبر ” 2023 أعرف حقيقة الكلام ده ايه بالظبط؟!

قالت مصادر في مصادر التموين والتجارة الداخلية أن سعر كليو السكر في التموين والمقرر صرفه لحامله البطاقات التموينية ضمن حصه السلع التموينية المستحقه للشهر المقبل بدايه يوم الخميس 1 يونيو سيكون نفس السعر الجديد السكر والذي تم تطبيقه ضمن صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري .

أسعار السكر في التموين

ووفقا التعليمات والقرارات الجديدة التي أقرها الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فإن حصه بطاقه التموين من السلع تكون وفقا اعداد الأفراد المقيدين على بطاقة وتستكمل وزاره التموين من خلال 40 الف منفذ بقالي التمويني على مستوى الجمهورية صرف السلع التموينية عن شهر مايو وينتهي صرفها يوم الاربعاء المقبل 31 مايو لبدء صرف مقررات شهر يونيو بدايه من يوم الخميس المقبل إذا تخطت نسبه صرف السلع حاليا نحو 98%من إجمالي أصحاب البطاقات المستحقين لصرف دعم التموين وعددهم 23 مليون بطاقه تموين وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر مايو التي تتضم 31 سلعه تمونيه سعر السكر المعبأ الكليو 12 جنيه ويبلغ سعر السكر في التموين في قائمه السلع التموينية قيمه سعر السكر 12 جنيه وزن الكيس 1 كليو جرام ووفقا لقرار الدكتور علي مصيلحى وزير التموين يتم صرف كيس سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقه التموين وبحد أقصي عدد 6 اكياس سكر للبطاقة الواحدة وثم أوضحت وزاره التموين والتجارة الداخلية أن سعر الكيلو السكر في التموين سيشهد استقرار لشهر يوليو ضمن صرف المقررات التموينية صرفها بدايه الشهر والسكر هو من المنتجات الاساسيه فى المنزل