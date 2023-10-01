أعرف أسعار السكر في الأسواق المصرية 2023 “الوزارة بتقدم أكثر من 5 أماكن” تقدر تشتري منها السكر على 20ج!

أسعار السكر في الأسواق المصرية 2023 اليوم مرتفعة على عكس الأيام القليلة الماضية كما أن حجم استهلاك السكر في مصر مرتفع وبناء على ذلك تم حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم انخفاض سعر السكر بشكل بسيط.

أسعار السكر في الأسواق المصرية 2023

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار السكر في الأسواق المصرية والتجارية وسعرها في التموين والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي

سجل سعر كيلو السكر المعبأ في الأسواق المصرية نحو 34,11 جنية.

سعر كيلو السكر في بطاقة التموين يصل إلى 12,60 جنية في ظل الارتفاع الذي شهدها السكر في الفترة الأخيرة.

سجل سعر طن السكر في السوق ما بين 20 إلى 21 ألف جنية.

تم إصدار قرار رقم 88 فيه حظر تصدير السكر إلى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

حجم استهلاك السكر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حجم استهلاك السكر السنوي في مصر وما هي اسباب ارتفاع أسعار السكر والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي