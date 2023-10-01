ظهرتpdf موقع مظلتي.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة للعمل والشؤون الأجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير الرعاية الاجتماعية لشهر أكتوبر 2023 وسيتم صرفها خلال الأيام القادمة كما يمكن لجميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونيًا من خلال موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وفي السطور القادمة نكشف عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حيث تم ظهور جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونيًا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويتم منح الرعاية الاجتماعية والمالية والطبية لكافة الأسر تحت خط الفقر والمرضى والأرامل والمطلقات وكبار السن وذلك للمساهمة في توفير الدعم للمواطنين العراقيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم يجب الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية 2023. بعد ذلك يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وكود التحقق بشكل صحيح. بعد ذلك اضغط على “استعلام”. انتظر ثواني وسوف تظهر جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023. بعدها يمكنك تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالضغط على “تحميل”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 توجد الكثير من الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة العراقية لقبول أوراق المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية حيث تم قبول أكثر من ربع مليون مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية وتقدم أكثر من نصف مليون مواطن عراقي بأوراقهم ، وتم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقًا للشروط التالية :