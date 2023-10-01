تردد القنوات

نزلها عندك دلوقتي بسرعة “تردد قناة الشارقة الرياضية على جميع الأقمار الصناعية 2023

جهاد حسينمنذ 20 ساعة
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تردد قناة الشارقة هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله تحميل وحفظ القناة على الرسيفر ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها كما توجد العديد من البرامج التي تقوم بعرضها قناة الشارقة.

تردد قناة الشارقة

يوجد تردد خاص بقناة الشارقة على نايل سات وهذا التردد هو

  • تردد قناة الشارقة هو 11012
  • معامل الاستقطاب عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • معدل الترميز 27500
  • القمر الصناعي هو النايل سات

تردد قناة الشارقة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة الشارقة على عرب سات وهذا التردد هو

  • تردد القناة هو 11862
  • معامل الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ ¾

برامج قناة الشارقة

توجد العديد من البرامج التي تقوم بعرضها قناة الشارقة وهذه البرامج تتمثل في الآتي

  • برنامج العريش ويقدم هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاته قارئ جديد من قراء القرآن الكريم يحكي مسيرته والظروف والعوامل التي ساعدته في ذلك.
  • برنامج إيجابيات والذي يقوم بتناول مواضيع جديدة في كل حلقة مثل الثقة في النفس أو موضوع يخص التفاؤل أو غيرها من المواضيع الأخرى.
  • برنامج صحة وحياة والذي يقوم باستضافة مجموعة من الأطباء في كل حلقة ويتناولون العديد من المواضيع الطبية المختلفة.

أهداف قناة الشارقة

توجد العديد من أهداف قناة الشارقة ومن أشهر هذه الأهداف ما يلي

  • العمل على تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة العصور التنموية.
  • تقوية دور الإعلام.
  • العمل على تطوير التأدية الإعلامية لكي يقوم على المهنية والتميز والإبداع.
  • التقيد بأخلاقيات الإعلام
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جهاد حسينمنذ 20 ساعة
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