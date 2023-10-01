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الشعب تعب من كل الغلاء “سعر السكر في الأسواق المصرية 2023” وصل لـ 45 جنية بسبب جشع التجار!!
سعر السكر في الأسواق المصرية 2023 ارتفعت اليوم عن الأيام القليلة الماضية نتيجة وجود العديد من الأسباب منها تصدير البصل إلى الخارج كما أن أسعار السكر في الأسواق المصرية إلى ذلك الحين غير مستقرة.
سعر السكر في الأسواق المصرية 2023
ارتفع سعر السكر في الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من الأسباب المختلفة وهذه الأسعار تتمثل في الآتي
- وصل سعر طن السكر البوم في السوق المصري ما بين 20 إلى 21 ألف جنية
- وصل سعر السكر المدعم المستقر إلى 12,60 جنية وهذا السعر مستقر.
- وصل سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية اليوم إلى 20 جنية وفي معارض اهلا مدارس الذي يتم انتشارها في مصر.
- وصل سعر السكر الفاخر الناعم في السلاسل التجارية اليوم إلى 21,45 جنية لوزن 500 جرام.
- وصل سعر كيلو السكر الفاخر الناعم في الأسواق التجارية اليوم إلى 43 جنية.
لماذا ارتفعت أسعار السكر في الأسواق
توجد العديد من الأسباب المختلفة التي أدت في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري وهذه الأسباب تتمثل في الآتي
- أوضحت عضو شعبة المواد الغذائية فاطمة عبد المقصود أن هناك تلاعب في الأسواق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار.
- كما أوضحت أنه من الممكن أن يكون بسبب حلاوة المولد التي تحتاج إلى نسبة استهلاك عالية من السكر.
- بالإضافة إلى أنه قال البعض أن ارتفاع السكر من الممكن أن يكون بسبب مثيرة تصدير البصل إلى الخارج.