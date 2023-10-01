حملها الآن “تردد قناة بين سبورت 2023” الجديد على جميع الأقمار الصناعية NEW beIN SPORTS

يبحث الكثير من محبي الكرة العالمية والدوريات الأوروبية عن تردد قناة بين سبورت حيث تقوم القناة القطرية ببث جميع مباريات الدوري الإنجليزي و الإسباني ودوري أبطال أوروبا و تعتبر قناة بين سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم حيث انها تقوم بعرض الكثير من المباريات للعديد من المباريات المختلفة مثل كرة القدم وكرة الساعة وكرة اليد وايضا كرة الطائرة وتقوم بتغطية الكثير من المباريات العالمية مثل مباريات كأس العالم ومباريات دوري ابطال اوروبا وايضا مباريات كأس العالم للأندية ومباريات الدوري المحلي للعديد من الدول مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري الايطالي أيضا

تردد قناة بين سبورت 2023

كما تضم قناة بين سبورت الكثير من المحللين الرياضيين من نجوم كرة القدم والمدربين السابقين منهم محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق ، وحاتم الكراسي الذي لعب لأندية محلية تونسية واحترف ايضا في نادي مانشستر سيتي والهلال السعودية ويعد من أبرز اللاعبين العرب ، وايضا وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق و أيضا يوسف شيبو هو لاعب غربة سابق واحترف في أوروبا والخليج العربي وإليكم تردد قناة بين سبورت الجديد:

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات : 12765.

الاتجاه : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات : 11566 أو

معامل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3\2

معلقي قنوات بين سبورت 2023

بأصوات معلقين يضيفون المتعة المباريات المحلية والعالمية مثل حفيظ دراجي ورؤوف خليف وعصام الشوالى يمكنكم مشاهدة المتعة والإثارة الكروية عبر شاشة قنوات بن سبورت.