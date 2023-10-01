نزل عندك بكل سهولة “تردد قناة أون تايم سبورت” عشان تتفرج على كل المباريات مجانًا .. من هنــا 2023

يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم المصرية عن تردد قناة أون تايم سبورت حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت قناة مصرية لمشاهدة المحتوى الرياضي عبر جميع أنحاء العالم تقوم بتغطية شامله لكل الاحداث المحلية والعالمية فى مختلف الألعاب وتقوم القناة بعرض الدوري المصري بشكل حصري وكذلك جميع كواليس وأحداث المباريات المصرية لكرة القدم وفي السطور التالية نكشف عن تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

تتميز قناة أون تايم سبورت بالعديد من المميزات أهمها امتلاكها لعدد كبير من المعلقين منهم حاتم بطيشه وأيمن الكاشف وبلال علام ، كما تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج عبر اليوم مثل برنامج صباح ON TIME والذي يقدمه كلا من الإعلامية فرح على والإعلامي محمد غانم والذي يعرض في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة من السبت الى الخميس.

وايضا برنامج اخبار اون تايم والذي بقدومه كلا من شيما صابر ومحمود بدراوي ويعرض في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة فى كل أيام الأسبوع ، وأيضا برنامج ملاعب الأبطال الذي تقدمه الاعلامية اميرة صابر فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة فى ايام السبت والاحد والثلاثاء.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 26500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10852

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

برامج قناة أو تايم سبورت

يتم عرض برنامج جمهور التالته الذي يقدمه الاعلامي ابراهيم فايق والذي يعرض من يوم الجمعه الى يوم الاثنين فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة ، واخيرا برنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه كلا من الاعلاميين احمد شوبير وسيف زاهر ويعرض في كل أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعه ويعرض فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة.