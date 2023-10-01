هتصرفها بأثر رجعي “جدول العلاوات الخمس” لأصحاب المعاشات بقيمة 1560 جنية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن جدول العلاوات الخمس والتي يتم صرفها خلال شهر سبتمبر 2023 ، ويبحث الكثير من العاملين بمختلف قطاعات الدولة عن كيفية صرف العلاوات الخمس التي يتم منحها لجميع العاملين بالدولة مكافأة في نهاية العام ، حيث تعتبر من أهم المكافآت المالية التي يتم منحها لأصحاب المعاشات ومن الجدير بالذكر أن قيمة العلاوات الخمس تبلغ 1459 جنيهًا ، وفي السطور التالية نكشف عن جدول العلاوات الخمس.

جدول العلاوات الخمس

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات وجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة عن جدول العلاوات الخمس حيث يتم صرف العلاوة على ثلاث دفعات خلال العام وذلك بأثر رجعي ويجب ان يكون صاحب المعاش قد أكمل مدة الاشتراك في التامين الاجتماعي ، كما سيتم صرف الدفعة الأولى من العلاوات خلال شهر أكتوبر 2023 وإليكم جدول العلاوات الخمس :

يتم صرف الدفعة الأولى في شهر أغسطس

يتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر ديسمبر

ويتم صرف الدفعة الثالثة خلال شهر مارس

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكن لجميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن جدول العلاوات الخمس من خلال الخطوات التالية :