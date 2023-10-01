“من هنــا” رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق عبر الموقع الرسمي eduspa.ur.gov.iq

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق حيث تعمل وزارة التربية والتعليم في العراق على منح الطلاب والطالبات العراقيين من الأسر محدودي الدخل على توفير منح دراسية شاملة توفر للطلاب مستوى دراسي متميز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة وفي السطور التالية نكشف عن رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق والشروط المطلوبة للقبول في منحة الحكومة العراقية.

رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في العراق عن رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق وذلك للتقديم على المنحة الجامعية التي توفرها الحكومة العراقية ومن الجدير بالذكر أن التقديم على منحة الطلاب العراقيين ينتهي يوم 8 أكتوبر 2023 وإليكم خطوات التقديم :

أولاً يجب الدخول على برنامج دعم التعليم من هنا. ثم اضغط على تسجيل جديد. ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاصة بالطالب بشكل صحيح. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة. ثم اضغط على “تسجيل”.

شروط التقديم على منحة الطلاب العراقيين

بعد معرفة رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق يبحث الكثير عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة المقدمة من الحكومة العراقية لجميع الطلاب والطالبات العراقيين.