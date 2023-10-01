مرتبات تفتح بدل البيت 2 .. وظائف وزارة الطاقة السعودية 2023.. كل ما تريد معرفته عن التقديم وشروطه

وظائف وزارة الطاقة السعودية 2023، تقوم وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية بفتح فرص عمل إدارية وهندسية شاغرة لجميع المواطنين السعوديين الذين يحملون مؤهلات عليا، هذه الوظائف محط اهتمام العديد من الأشخاص الذين يرغبون في العمل في الوزارة.

وظائف وزارة الطاقة السعودية 2023

أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنها تحتاج إلى وظائف هندسية وإدارية للمواطنين السعوديين، الذين يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير في مجموعة متنوعة من التخصصات، أما بالنسبة لوظائف وزارة الطاقة السعودية، فيتم العمل في الوظائف المُعلَن عنها في جميع فروع مدينة الرياض.

التخصصات المطلوبة

بحسب ما كشفت عنه وزارة الطاقة، يتم العمل حالياً على توفير ما يبحث عنه الجميع لشغل العديد من الوظائف التي يرغب الجميع في معرفتها في كل مكان، وجاءت الوظائف الشاغرة بمختلف التسميات التالية:

مهندس خبير مشاريع هندسية.

مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.

أخصائي هوية مؤسسية.

مصمم هوية مؤسسية.

أخصائي أول مستودعات.

طريقة التقديم على وظائف الطاقة

أظهرت وزارة الطاقة أنه بإمكان المتقدمين للوظائف التقديم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، الموافق 25 سبتمبر 2023، تقدم الوزارة الفرصة لجميع الراغبين في الانضمام إلى فريق العمل بمعرفة المزيد من التفاصيل حول شروط ومعايير كل وظيفة.

وزير الطاقة السعودية

كان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والذرية، يرغب في التوقيع على اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين مع رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تم التوقيع على الاتفاقية على هامش المؤتمر العام للوكالة في دورته الـ 76 في العاصمة النمساوية فيينا. يُعتبر هذا من أهم الأحداث الحالية.