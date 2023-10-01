مفيش بطالة تاني.. مرتبات تبدأ من 7000 جنيه . فرصة لن تعوض .. وظائف التنظيم والإدارة وشروط التقديم 2023

وظائف التنظيم والإدارة، تزداد رغبة العديد من المواطنين في البحث عن وظائف في مجال التنظيم والإدارة، وتطمح لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، يأتي ذلك بعد إعلان توافر فرص عمل في العديد من الوظائف في القطاع الإداري في الدولة، في وزارات وهيئات مختلفة، وبالتالي، فإن الكثير يهتم بمعرفة المستندات المطلوبة، ونحن سنشرحها لكم في هذه المقالة.

وظائف التنظيم والإدارة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددًا من المتطلبات الضرورية للتقديم في الفرص الوظيفية المتاحة في الجهاز، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 40 عام.

يتعين أن يكون الشخص المتقدم له الجنسية المصرية.

يجب أن يتمتع المتقدم بسلوك حسن وسمعة طيبة.

يتوجب على المتقدم أن يجري الفحص الطبي الموضح من قِبَل الجهاز.

يجب على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات المحددة، ومن بينها اختبار المخدرات.

يجب على المتقدم دفع مبلغ مالي قدره 24 جنيهًا عند تقديم الطلب.

الوثائق المطلوبة لتقديم طلبات التوظيف في مجال التنظيم والإدارة

هناك تشكيلة من الأوراق والوثائق المطلوبة عند تقديم طلبات التوظيف في مجالات التنظيم والإدارة، وتتضمن على النحو التالي:

أولا صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

صورة شخصية للمتقدم.

تقديم ما يثبت موقف الخدمة العامة للسيدات.

إذا قام المتقدم بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فإنه يقوم بتقديمها.

تقديم وثيقة الحالة الجنائية للمتقدم.

توفر إيصال إيداع بنكي.

تقديم المؤهل التعليمي الخاص بالمتقدم.

تستهدف هذه الفقرة توضيح موقف المتقدم من الخدمة العسكرية للرجال.

يجب أن يقدم البيان الوظيفي معلومات عن حالة التوظيف ويشمل أيضًا تفاصيل المسار الوظيفي مع تاريخ محدث ومعتمد.

أن يحتوي البيان الوظيفي على وصف للعقوبات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تطبق على موظفي الحكومة.

تقدم الشؤون القانونية تعليقاً بخصوص العقوبة.

إذا كان المتقدم من قطاع خاص، فيجب عليه تقديم شهادة خبرة.

يجب على المرشح من ضباط الجيش المتقاعدين أن يقدم شهادة خبرة.

يتطلب القطاع الخاص من موظفيه الحصول على شهادات تدريب.

يجب أن يتم تحصيل شهادات التدريب للموظفين الحكوميين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

من الضروري الحصول على شهادات تدريب للعاملين في القطاع الخاص.

تقديم مقترح للتطوير الوظيفي.