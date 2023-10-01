للذكور والإناث.. مرتبات تبدأ من 7000 جنيه .. وظائف حكومية جديدة.. 5702 فرصة

وظائف حكومية جديدة، تعلن وزارة العمل عن توفر 5702 وظيفة شاغرة جديدة في مجالات مختلفة في 11 محافظة. تتميز هذه الفرص بمزايا مثيرة للإعجاب للمتقدمين الناجحين، بما في ذلك رواتب جيدة وتأمين صحي واجتماعي، كما تمنح هذه الفرص فرصة للأشخاص ذوي الهمم بنسبة 5٪، وفقًا للقانون رقم 10 لعام 2018.

وظائف حكومية جديدة

يُقدمُ مَوقِعُ البديل فِي هذَا التقرِيرِ كَلِّ التَّفَاصِيلَ عَن وَظَائِفِ حُكُومِيَّةٍ جَدِيدَةٍ أَعْلَنَتْ عَنَهَا وَزَارَةُ الْعَمَلِ عَلَى مُسْتَوًى ١١ مَحَافِظَةٍ، وَذَلِكَ فِي إطَارِ التَقَارِيرِ الخَدْمِيَّةِ التِي يُقدِّمُهَا الْمَوْقِعُ لِزُوَّارِهِ.

أماكن الوظائف الحكومية الجديدة

وفيها يتم توفير فرص عمل في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وسوهاج ودمياط والقليوبية وأسيوط وقنا والغربية والمنوفية والمنيا. ويتراوح راتب هذه الوظائف بين 3000 جنيه و7000 جنيه.

ما هي الاختصاصات المطلوبة في وظائف القطاع الحكومي؟

مدير فرع.

رئيس فريق.

أخصائي تمويل.

محاسبين.

مهندسين.

مشرفين سكن.

أفراد أمن.

علاقات عامة.

خدمة نزلاء.

مندوبين مبيعات.

سكرتارية.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

فنيين جميع التخصصات.

كل أنواع عمل الفنادق مثل الاستقبال والخدمات العامة، وجميع أقسام الخياطة بما في ذلك الخياطة الرئيسية والخياطة اليدوية، وأيضًا عمال الإنتاج والعمالة المساعدة وموظفي النظافة.

ملتقى توظيفي جديد

يستعد حسن شحاتة، وزير العمل، لافتتاح ملتقى توظيفي يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 في محافظة الإسكندرية. هذا الملتقى سيوفر 9220 فرصة عمل، بالإضافة إلى تسليم 141 عقد عمل لأصحاب الهمم، وسيتم توزيع الجوائز على خريجي الدورات التدريبية المهنية في المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة في المحافظة.