برواتب 10000 جنيه.. بنك مصر يُعلن عن وظائف شاغرة في عدد كبير من المحافظات

في إطار الجهود التي يبذلها بنك مصر، قام بالإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتمثل في وظيفة مسئول تأمين مناطق، حيث إن هذه الوظيفة تكون للعمل ضمن فريق البنك في عدد من المحافظات المنوط بها على مستوى الجمهورية، حيث إنه قام بنشر هذه الوظيفة عبر موقع LinkedIn لجميع الأشخاص الراغبين في التقديم إليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

التقديم في وظائف بنك مصر

أكد بنك مصر، أن الوظيفه المعنية هي القيام بجميع الأمور المتعلقة بتأمين فروع ومقرات البنك ضمن اللوائح والتعليمات المنظمة، فضلاً عن أن ذلك يكون من القائمين عليها داخل البنك بمختلف الفروع التي هي في حاجه إلى وظائف على مستوى الجمهورية، لكن تكون تابعة لمجموعة من الشروط الهامة التي تتمثل في التالي:-

يجب الحصول على مؤهل عالي.

عدم وجود أقارب يعملون في بنك مصر حتى الدرجة الرابعة.

أماكن العمل لأحدث وظائف بنك مصر 2023

حدد بنك مصر المحافظات التي فيها التقديم بمثل هذه الوظائف، وهي جاءت على النحو التالي:-

مطلوب في جنوب الدلتا

شرق الدلتا.

القناه.

محافظة كفر الشيخ.

أسوان.

سينا.

أسيوط.

الدقهلية.

رابط تقديم وظائف بنك مصر 2023

يمكن التقديم في وظيفة مسئول أمن داخل المحافظات المعنية عبر الدخول إلى الموقع من هنا.