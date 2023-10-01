“عاجل” زيادة صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في مصر..ماحقيقة هذا الخبر؟

“عاجل” زيادة صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، زيادة صرف معاشات شهر اكتوبر ف مصر أعلن اليوم بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، مما أثار العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين الذين يتقاضون معاشاتهم، وتبلغ عددهم نحو 11 مليون مواطن. تساؤلاتهم تتعلق بما إذا كانت هناك زيادة جديدة ستُطبق على المعاشات في هذا الشهر أم لا.

زيادة صرف معاشات شهر اكتوبر ف مصر

في الأول من أكتوبر 2023، بدأ صرف معاشات شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الصرف لمدة 5 أيام أخرى حتى يوم الجمعة السادس من أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة هذه المعاشات تتراوح بين الحد الأدنى الذي يبلغ 170 جنيهًا، والحد الأقصى الذي يصل إلى 1635 جنيهًا.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 يتم تقسيمه على النحو التالي:

يومي 1 و 2 أكتوبر: صرف المعاشات للفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.

يومي 3 و 4 أكتوبر: صرف المعاشات للفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.

يومي 5 و 6 أكتوبر: صرف المعاشات للفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

لصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، تُقدم وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن منها:

البريد المصري.

البنوك التجارية وبنوك القرى.

منافذ شركة فورى.

الصرف من خلال البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

أما بالنسبة للزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها وتضاعفت المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصل إلى 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، فستبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر 2023، حيث سيتم صرف هذا المبلغ المضاعف مع منحة أكتوبر ونوفمبر معًا، وذلك وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة المعاشات شهر اكتوبر 2023

قد أعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات هامة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، وهذه هي القرارات بالتفصيل: