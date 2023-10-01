“يوم ولا 3 ايام؟؟” موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 لموظفي القطاع والخاص.. مجلس الوزراء يوضح

تصدر موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة وذلك مع حلول شهر أكتوبر الذي يشهد مناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، وشهدت جمهورية مصر العربية إجازة رسمية يوم الخميس الماضي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد قررت الحكومة المصرية تبكير موعد إجازة يوم 6 أكتوبر، وهذا لم تعتاد فعله، وسوف نوضح عبر الفقرات التالية موعد تلك الإجازة وكذلك موعد الرجوع للعمل بالنسبة للقطاعات الخاصة والحكومية، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد اجازة 6 اكتوبر 2023

أتى قرار مجلس الوزراء المصري بتعديل موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 نتيجة تزامنه مع يوم الجمعة القادم، والذي يعتبر عطلة أسبوعية رسمية، وبناءً على هذا القرار، تم تحديد يوم الخميس القادم الموافق 5 أكتوبر ليصبح هو يوم الإجازة بدلاً من الجمعة، بهذا التعديل، ستكون مواعيد الإجازات على النحو التالي:

– الخميس 5 أكتوبر 2023: إجازة رسمية.

– الجمعة 6 أكتوبر 2023: عطلة أسبوعية.

– السبت 7 أكتوبر 2023: عطلة أسبوعية.

وهذا التغيير في موعد الإجازة ليسهل الاحتفال بالعيد الوطني في مصر وتمكين المواطنين من قضاء وقت أطول في الاحتفالات والنشاطات.”

عودة العمل بعد اجازة 6 اكتوبر 2023

بعد أن حددنا معكم موعد اجازة 6 اكتوبر 2023، ينبغي الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الإجازة الرسمية في مصر تشمل جميع العاملين بالمصالح الحكومية والوزارات، بالإضافة إلى العاملين في كافة القطاعات في الدولة، سواء كانوا في القطاع الحكومي العام أو القطاع الخاص.

وبالنسبة للموعد الذي سيتم فيه استئناف العمل بعد انتهاء الإجازة، سيكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، ونوه أيضاً أن إجازة 6 أكتوبر هي الإجازة الرسمية الأخيرة خلال العام الحالي 2023.

بشكل رسمي ونهائي قرر مجلس الوزراء منح موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص اجازة 6 اكتوبر يوم الخميس القادم بدلا عن يوم الجمعة، نظرا لتوافق تلك المناسبة مع يوم الجمعة الذي يعتبر اجازة رسمية اسبوعية، لتبدأ اجازة 6 اكتوبر من الخميس وحتى السبت.