“السكر بـ12.60 جنيه!!” اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023 ونصيب الفرد من التموين

ازداد التساؤلات عن اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023 خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، ستبدأ عملية صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين حيث يتم ذلك في إطار البرامج التي تقدمها الوزارة لدعم السلع التموينية خلال شهر أكتوبر، وسيتم أيضا تنفيذ هذه العملية عبر شبكة تضم أكثر من 40 ألف منفذ تموين تابع للوزارة ومنتشر في مختلف مناطق الجمهورية.

اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023

تم الإعلان عن اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023 من قبل وزارة التموين بحيث تكون على النحو التالي:

سكر معبأ بوزن 1 كجم يتوفر بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط بوزن 800 مللي يكون سعره 30 جنيه.

ودقيق معبأ بوزن 1 كجم يصل سعره نحو 18.00 جنيه.

يصل سعر لبن جاف بوزن 125 جم إلى 25.5 جنيه.

وطحينة بيضاء بوزن 140 جرامًا يكون سعرها حوالي 3.75 جنيه.

وكذلك مربى بأنواعها بوزن 350 جرامًا يصل سعرها نحو 16 جنيه.

وأما تونة مفتتة بوزن 140 جرامًا يكون سعرها حوالي 18 جنيه.

وجبنة بيضاء بوزن 125 جرامًا يبدأ سعرها حوالي 4.5 جنيه.

أسعار السلع الغذائية لشهر اكتوبر 2023 في الأسواق

بعد أن استعرضنا اسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2023 نتطرق إلى أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال هذا الشهر:

سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 22-27 جنيهًا.

كيلو الفول المعبأ: 38.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.21 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.1 جنيه.

وأما كيلو المكرونة المعبأة: 22.42 جنيه.

سعر كيلو العدس: 46.49 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.1 جنيه.

البيض البلدي : سعر البيضة 4.65 جنيه

كيلو الأرز السائب: 24.85 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.98 جنيه.

كما صرَّح وزير التموين في تصريحات لوسائل الإعلام أن قيمة الدعم للفرد تبلغ 50 جنيهًا، وبهذا المبلغ يمكن للأفراد شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيهًا وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه، وباقي المبلغ يمكن استخدامه لشراء السلع الأخرى مثل كيس المكرونة، وتبلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم حوالي 64 مليون مواطن، ويمكن لهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال شبكة متنوعة تضم حوالي 40 ألف نقطة توزيع تابعة لمشروع “جمعيتي” ونقاط توزيع التموين والمجمعات الاستهلاكية.

نصيب الفرد من التموين

ونصيب كل فرد مقيد في المنظومة التموينية 50 جنيه، ليكون نصيب كل 4 أفراد كما يلي: