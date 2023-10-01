هناك أخبار اقتصادية تتداول معلومات حول قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية في شهر اكتوبر من العام الجاري هذا الخبر أثار استفسارات واستغراب العديد من الحاملين للبطاقات التموينية والمواطنين عمومًا في هذا المقال سنتطلع إلى معرفة ما إذا كان هذا الأمر حقيقيًا أم إشاعة بالإضافة إلى توضيح بعض المعلومات الهامة.

إضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية في شهر اكتوبر

في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية في شهر اكتوبر هذا الخبر أثار استفسارات وتساؤلات كثيرة بين أصحاب البطاقات التموينية والمواطنين عمومًا في هذا السياق أعلن وزير التموين أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة وأنها مجرد محاولة لبلبلة الرأي العام.

تحث الوزارة على عدم الانصياع للشائعات والمعلومات غير الصحيحة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع المواطنين على الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن أي تغيير في تموين شهر أكتوبر في حالة وجود أي تغييرات أو زيادات في التموين ستتم الإعلانات عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة وستصبح معلوماتها متاحة للجميع.

موعد صرف مستحقات التموين أكتوبر 2023

قريبًا سيبدأ صرف مستحقات التموين لشهر أكتوبر 2023 من المقرر أن يتم طرح مقررات السلع التموينية للمواطنين على البطاقة اعتبارًا من السبت الموافق 1 أكتوبر 2023 هذا يعني أنه ستكون متاحة للمستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة من بين المستحقات التي سيحصل عليها المواطنون في شهر أكتوبر: