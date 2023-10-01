تحميل كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية وجبة التاسعة حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة للعام 2023 يعتبر هذا الإعلان أمرًا هامًا للعديد من المواطنين الذين يبحثون عن أسمائهم في القائمة ويسعون للحصول على مستحقاتهم من أجل تسهيل عملية البحث والاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية قامت الوزارة بتوفير رابط لمنصة مظلتي على الإنترنت.

تحميل كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية وجبة التاسعة

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة وهذا يأتي في إطار جهودها لمساعدة هذه الأسر على العيش بكرامة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار لهذا الغرض قامت الوزارة بإطلاق منصة مظلتي الذي يمكن من خلاله تحميل كشوفات المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية وجبة التاسعة.

هذه المنصة تسهل على المواطنين في العراق البحث عن أسمائهم ضمن القائمة المستحقة للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والتحقق من حقوقهم بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدين تحميل كشوفات أسمائهم بصيغة PDF للحفاظ على سجلاتهم الشخصية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية – الوجبة التاسعة في العراق

إذا كنت من المواطنين في العراق وتود الاستعلام عن ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة لعام 2023 يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال خطوات بسيطة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يلي كيفية القيام بذلك: