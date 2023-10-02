عااااجل.. اليوم بدء صرف معاشات شهر اكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة

يبدأ اليوم صرف معاشات شهر اكتوبر هو ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويبدأ صرف المعاشات بدءاً من الأول من أكتوبر الموافق لليوم الأحد والأيام التالية عبر مراكز الصرف المختلفة ومكاتب البريد المصري، وأجهزة الصراف الآلية في جميع محافظات مصر أو عبر المحفظة الإلكترونية.

اليوم صرف معاشات شهر اكتوبر

زادت التساؤلات عن موعد صرف معاشات شهر اكتوبر بعد المنحة المقررة من الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات، وهي مبلغ 300 جنيه، والتي جاءت في إطار عدد من التوجيهات بتقديم المزيد من الدعم المالي لأصحاب المعاشات لمواجهة الاحتياجات المختلفة، وهو مشروع القانون الذي تم قبوله من المجلس الوزاري في جلسة 20 من شهر سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم صرف المنحة الاستثنائية مع راتب شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر ونوفمبر، وبزيادة قدرها 600 جنيه تُضاف على المعاش كمنحة استثنائية عن الشهرين، وذلك بعد إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشة كيفية صرف الزيادة.

زيادة 15% على الرواتب والمعاشات

الزيادة المقررة لم تكن هي الزيادة الأولى فقد تم صرف زيادة قدرها 15% من قيمة المعاش الخاص بمستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات في شهر أبريل الماضي، وذلك بحد أدنى مائة وسبعين جنيه، والحد الأقصى 1635 جنيه، وتُكلف هذه الزيادة الدولة نحو 50 مليار جنيه، وتصل قيمة المنحة الاستثنائية الإجمالية إلى 32 مليار جنيه في العام الواحد.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه من المقرر البدء في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر وفقًا لجدول وزارة المالية من البنوك ومنافذ البريد وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية.