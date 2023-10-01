عشاق الدراما التركية وبخاصة محبي مسلسل المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج يترقبون بفارغ الصبر الحلقة 131 من الموسم الخامس الجديد. إن مسلسل قيامة عثمان يعد واحدًا من أبرز المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه المسلسل الذي تمتد أحداثه عبر أربعة مواسم سابقة حقق إعجاب الملايين من المشاهدين بفضل قصته المشوقة وأحداثه المثيرة.

المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج Kurulus Osman الحلقة 131

من المنتظر بشدة من قبل محبي المسلسلات التركية أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج Kurulus Osman الحلقة 131 في مطلع شهر أكتوبر القادم تعتبر شركة بوزداغ التركية منتجة المسلسل من بين أبرز شركات الإنتاج في تركيا وهي التي ستعلن الموعد الرسمي لعرض الحلقة الأولى من هذا الموسم الجديد.

سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان على علي قناة atv التركية كما جرت العادة، حيث يمكن للمشاهدين متابعة حلقة جديدة كل يوم أربعاء. بالنسبة للمشاهدين العرب سيتم نقل الحلقة المترجمة إلى اللغة العربية يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية مما يتيح للجمهور العربي متابعة أحداث المسلسل بسهولة وباللغة التي يفهمونها.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 131

إذا كنت من محبي مسلسل المؤسس عثمان وتبحث عن ترددات القنوات الناقلة للحلقة 131 من الموسم الخامس، فإليك التفاصيل:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية