تعرف على مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف Yalı Çapkını والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف نقدمها لكم في هذا المقال، حيث يحظى مسلسل الطائر الرفراف المعروف أيضاً باسم مسلسل فريد بنسبة متابعة هائلة في الدول العربية، وأصبح من الأعمال الشهيرة في تركيا وينتظره المشاهدين من أسبوع لآخر بفارغ الصبر لمتابعة أحداثه الشيقة في الموعد المقرر من كل أسبوع.

مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف

يُعرض مسلسل الطائر الرفراف على قناة ستار تي في، ويتم عرض الجزء الثاني من المسلسل الذي يشهد الكثير من التطورات في الأحداث، وقد ظهر في الإعلان الترويجي الأخير حفل زواج فريد، ومشاهد لسيران وهي تقف أمام المرآة وتستعد لمراسم الزفاف.

ويُعرض المسلسل على قناة ستار تي في من 15 من شهر سبتمبر 2023 في الساعة 9 من مساء يوم الجمعة، كما يتم عرضه أيضاً على تطبيق شاهد VIP للمشتركين في هذا التطبيق.

نبذة عن مسلسل الطائر الرفراف

شاهدنا في الجزء الأول من مسلسل طائر الرفراف الأحداث التي ألمت بفريد وسيران، وكيف يتدخل الآباء والأجداد في حياتهم، ومدى تحكم والد سيران في حياتها، والتذبذب الذي يعيشه فريد، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الأحداث في الجزء الثاني بعد إطلاق النيران على فريد.

وحدوث المزيد من التقارب بين سيران وفريد، وهذا أهم ما سنشهده في الأحداث القادمة التي من المنتظر أن تحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة كما تدل الحلقات الأولى التي تم عرضها من الجزء الثاني من المسلسل.

تردد قناة star tv

وأما عن تردد قناة star tv، فجاء كالتالي:

– القمر الصناعي نايل سات

– التردد 10922

– معامل الترميز 27500

– الاستقطاب عمودي

– معامل تصحيح الخطأ 5/6