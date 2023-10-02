هنا.. تردد قناة اون سبورت on sports لمتابعة كافة مباريات الدوري المصري 2023/2024

تردد قناة اون سبورت يمكن استقباله بسهولة عند توافر بيانات تنزيل التردد، حيث تقدم قناة اون سبورت مجموعة من المباريات المحلية ومحتوى متميز من البرامج الرياضية التي تناقش وتحلل جميع المباريات على الساحة المحلية والدولية، ويشارك بها أفضل مقدمي البرامج والمعلقين الرياضيين، كما تتمتع بجودة عالية في البث.

تردد قناة اون سبورت

تتميز قناة اون سبورت ببث البرامج في نفس التوقيت وعلى مدار اليوم، ومنها مباريات الكأس المصرية، والدوري الممتاز، والمباريات التي يخوضها منتخب مصر، يستطيع محبي المباريات الرياضية والبرامج التحليلية متابعة قناة اون سبورت على التردد التالي:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب/ أفقي.

معامل الترميز 27500.

احدث تردد قناة اون سبورت

نقدم لكم التحديث الجديد لتردد قناة اون سبورت وهو كالتالي:

قمر صناعي: 11861.

استقطاب: رأسي.

معامل الترميز/ 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون سبورت اتش دي

يتوفر تردد قناة اون سبورت اتش دي لمتابعة برامجها بأفضل جودة ممكنة من خلال بيانات التردد التالية:

قمر صناعي: نايل سات.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة اون سبورت

يمكنك ضبط تردد القناة بصورة سهلة وبخطوات مبسطة للغاية وذلك من خلال إدخال بيانات التردد الموضحة قم بعملية الحفظ، ومن ثم يمكنك البحث عن قناة اون سبورت بعد إنزالها على جهاز الاستقبال بين مجموعة القنوات الموجودة، ومن ثم يمكنك نقلها بين مجموعة القنوات المفضلة لديك حتى تتمكن من العثور عليها ومتابعتها بشكل سريع والاستمتاع بكل ما يتم تقديمه من محتوى رياضي.