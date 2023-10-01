لو انت من سوهاج .. خليكي بالك شيل فيش الأجهزة فورا.. .. عاجل قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات

قطع الكهرباء، في محافظة سوهاج، تعاني مناطق مختلفة من انقطاع التيار الكهربائي هذا اليوم السبت الموافق الإثنين الموافق 2 أكتوبر عام 2023، بسبب أعمال الصيانة التي تنفذها شركة الكهرباء في هذه الفترة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

جدول قطع الكهرباء في مصر

في بيان لها في الساعات الأخيرة من يوم السبت 23 من الشهر الحالي، أعلنت شركة الكهرباء في محافظة سوهاج عن كافة المعلومات المتعلقة بقطع التيار الكهربائي، بما في ذلك المناطق المعنية بالانقطاع وفترة استمراره، وأسبابه. تم نشر هذا البيان على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد قطع الكهرباء في سوهاج

قالت شركة الكهرباء في محافظة سوهاج إنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ثماني ساعات يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم. وذلك بسبب خطة الصيانة التي تنفذها الشركة لتحسين خدمة المواطنين في جميع مناطق المحافظة، وهذا جزء من خطة تطوير شركة سوهاج خلال شهر أكتوبر لتحسين كفاءة العديد من المناطق في الوقت الحالي.

أماكن قطع الكهرباء في سوهاج

أكدت شركة الكهرباء في محافظة سوهاج أن هناك مناطق محددة ستعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وتشمل هذه المناطق مغيزل، نجع مطر، نزلة خاطر، الشيخ جمعة، وكوم نايل في مجلس قروي الصفيحة.

تنويه هام

طلبت شركة الكهرباء في محافظة سوهاج من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المؤسسات الأخرى المتأثرة بالانقطاع، أن ينظموا حاجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، ثم يُعاد التيار الكهربائي بعد الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تأثر المهام اليومية للأفراد.