لكل خريجي الدبلومات والكليات.. براتب يبدا من 3000 إلي 7000 جنيه.. وظائف وزارة العمل 2023 في جميع المحافظات

وظائف وزارة العمل 2023، في عام 2023، تقدم وزارة العمل فرص عمل فارغة للشباب الجدد الذين لديهم مؤهل عالي أو متوسط في جميع المجالات وفي عدة محافظات في جميع أنحاء البلاد، هذه الوظائف تأتي براتب شهري يبدأ من 3 آلاف جنيه، وذلك لأن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل شاغرة للشباب والمواطنين، وذلك استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص.

وظائف وزارة العمل 2023

وصل عدد وظائف وزارة العمل في عام 2023 إلى حوالي 5,702 وظيفة شاغرة، تشمل مختلف التخصصات، بما في ذلك وظائف خاصة بذوي الهمم أو القدرات الخاصة، برواتب تتراوح بين 3000 جنيه و9000 جنيه شهريًا حسب التخصص والوظيفة المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، توجد تغطية طبية واجتماعية، وتتوفر في 11 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية والمنيا.

تخصصات وظائف القوى العاملة

في عام 2023 ، توجد عدة وظائف شاغرة في وزارة العمل تتطلب تخصصات متنوعة ومؤهلات عليا.

مدير فرع ورئيس فريق.

اخصائى تمويل ومحاسبين.

مهندسين ومشرفين سكن.

وظائف للمؤهلات المتوسطة 2023

تعرض وزارة القوى العاملة فرص عمل شاغرة للأشخاص ذوي المؤهلات المتوسطة وتكون على الشكل التالي:

أفراد أمن وعلاقات عامة.

خدمة نزلاء ومندوبين مبيعات.

سكرتارية ومندوبين مبيعات.

مسئول سلامة وصحة مهنية يتعامل مع فنيين من جميع التخصصات.

عمال فنادق وعمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال انتاج وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف للمعاقين بنسبة 5.

أوضحت وزارة العمل أنها توفر حاليًا فرص عمل لـ 5% من ذوي الهمم من إجمالي هذه الفئة، مع رواتب مجزية. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لدعم وتدريب وتوظيف ذوي الهمم في الفترة الحالية، ووجوب أن توفر المؤسسات وظائف شاغرة بنسبة 5% من عدد موظفيها لذوي القدرات الخاصة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمجهم في سوق العمل.

موعد التقديم على وظائف القوى العاملة

تبدأ تقديم الوظائف الشاغرة في شهر أكتوبر 2023؛ حيث أُمر وزير العمل حسن شحاتة بزيادة متابعة هذه الوظائف وإرسال تقرير حول استلام المتقدم للفرصة المناسبة له والتحقق من مصداقية نشر فرص العمل وضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور.

يتم استقبال طلبات الراغبين في العمل عبر إدارة التشغيل في الوزارة، ومن ثم ترشيحهم لأحد الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المهتمة بهم. بالإضافة إلى ذلك، تنظم الوزارة ملتقى توظيف في مختلف المحافظات وتتابع فرص العمل التي تُقدمها الشركات الخاصة.