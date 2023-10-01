رابط مباشر لتحميل جراند ثفت أوتو 5 المعروفة اختصارًا باسم GTA V هي لعبة فيديو من نوع العالم المفتوح والأكشن المغامرات تم تطويرها من قبل شركة Rockstar North ونشرتها Rockstar Games تم إصدار اللعبة لأول مرة في سبتمبر 2013 على منصات PlayStation 3 وXbox 360 وبعد ذلك تمت إصدار نسخ لأجهزة الجيل الجديد والحاسوب الشخصي.

رابط مباشر لتحميل جراند ثفت أوتو 5

تميزت GTA V بأنها واحدة من أكبر وأكثر الألعاب نجاحًا في تاريخ صناعة الألعاب حيث حققت مبيعات ضخمة ونالت استحساناً واسعاً من قبل النقاد واللاعبين على حد سواء تدور أحداث اللعبة في عالم واسع مفتوح يسمى لوس سانتوس والذي يستند إلى إصدارات سابقة من اللعبة.

تتبع قصة اللعبة ثلاثة شخصيات رئيسية مايكل دي سانتا وفرانكلين كلينتون وتريفور فيليبس وتتشابك قصصهم وتتداخل معًا خلال مجموعة متنوعة من المهام والأحداث تتيح اللعبة للاعبين القيام بالعديد من الأنشطة مثل القيادة والطيران والغوص والقتال وتوفر لهم حرية كبيرة لاستكشاف العالم والقيام بما يروق لهم.

لعبة جراند ثفت أوتو 5

رابط مباشر لتحميل جراند ثفت أوتو 5 – Grand Theft Auto V 2023 تتميز بالعديد من الخصائص البارزة التي جعلتها واحدة من أكبر وأنجح ألعاب العالم المفتوح والأكشن إليك بعض أهم خصائص اللعبة: