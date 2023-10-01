اكتر من 100 وظيفة مطلوبة داخل شركة الراجحي.. وظائف في السعودية.. احصل على وظيفة الآن بدون خبرة

وظائف في السعودية، تؤدي شركة الراجحي وظائفها في السعودية وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية المعتمدة من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعودية، التي تسعى لتحقيق تقدم وتطور قصوى في المملكة بحلول عام 2030.

وظائف السعودية

تسعى المملكة لتحقيق رؤيتها عن طريق توجيه جميع أجهزتها ومؤسساتها لخدمة المواطنين والمقيمين فيها، من خلال تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجونها. وفي هذا السياق، تولي الحكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا بتوفير وظائف للمواطنين.

وظائف شركة الراجحي

من خلال ذلك، كشفت شركة تنفيذ الراجحي عن توفر عدد من الوظائف المتاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك دون الحاجة إلى خبرة سابقة، للعمل في العاصمة السعودية، الرياض، شرط التقدم للوظائف هو أن يكون المتقدم من جنسية سعودية.

مطلوب وظيفة ممثل مبيعات.

وظيفة متعلقة بالمبيعات لتمثيل وبيع أجهزة نقاط البيع.

مطلوب وظيفة محصل ديون.

وظيفة مسؤول تمويل شخصي.

نبحث عن وظيفة ممثل مبيعات في مجال التأمين الصحي.

وظيفة ممثل مبيعات السيارات.

مطلوب شخص لشغل وظيفة مسؤول في مجال التسويق عبر الهاتف.

وظيفة مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات هي منصب يتولى فيه المسؤولية عن إدارة وتنسيق مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

طريقة التقديم لشغل وظائف شركة الراجحي

بناءً على ذلك، أعلنت شركة الراجحي عن فتح باب التقديم الإلكتروني لشغل تلك الوظائف، ابتداءً من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، عن طريق التسجيل.