مرتبات تبدأ من 5000 إلى 9000 جنيه.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023 .. الحاصلين على اعدادية ودبلومات وكليات.. فرصة لا تعود

تم الإعلان عن وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023 في مصر كجزء من مبادرة التوظيف، حيث تسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين الذين يمتلكون المؤهلات والخبرة. يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدة مؤسسات وشركات أخرى، وتتوزع فرص العمل في العديد من المناطق في البلاد، تتطلب الوظائف تقديم مستندات معينة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها عن فرص متميزة للتوظيف بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية في إطار مبادرة توظيف مصر. يوفر هذا اليوم التوظيفي المفتوح فرص عمل في تخصصات ووظائف متنوعة. تتضمن الشركات التي تقدم هذه الوظائف أربع شركات:

شركة مايكروسوفت .

مؤسسة كير مصر للتنمية.

شركة أسواق العثيم.

شركة سليم التا مودا.

أماكن العمل في مجالات التوظيف

فإن أماكن العمل في مجالات التوظيف في وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بالفرص الوظيفية الشاغرة المتاحة، توجد مكان عمل متنوع في مصر، بما في ذلك مناطق مختلفة مثل مصر الجديدة، قباء، النزهة، الزيتون، حدائق القبة، منشية البكري، مدينة نصر، المقطم، التجمع، الهرم، فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر، مدينة الفردوس، المهندسين، الدقي، الفسطاط، والمعادي، الزقازيق، الإسكندرية، وسوهاج. تأتي هذه الفرص في إطار توفير فرص حقيقية للشباب للمشاركة في سوق العمل وتطوير مهاراتهم وتحقيق نجاحاً مهنياً.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التوظيف في وزارة الشباب والرياضة

تتطلب عملية التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية مع طلب الوظيفة. يهدف هذه الوثائق إلى تزويد معلومات شاملة عن المتقدم وضمان توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة بنجاح. تشمل الوثائق المطلوبة ما يلي:

يجب على المتقدم تقديم صورة مصدقة من بطاقته الشخصية كوثيقة تثبت هويته الشخصية وتحتوي على معلوماته الأساسية.

الحالة الاجتماعية والاقتصادية للفرد.

صورة فوتوغرافية: يتطلب تقديم صورة فوتوغرافية حديثة للمتقدم ذات صلة بأغراض التوظيف.

إذا كان المتقدم منتسبًا لنقابة المهندسين، فيجب أن يقدم نسخة من كارنيه النقابة كدليل على انتسابه لها.

يجب تزويدنا بشهادة الميلاد الصحيحة لتثبيت تاريخ الميلاد.