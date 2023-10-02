شبورة وأمطار.. الارصاد تحذر من طقس الايام المقبلة

الارصاد تحذر من طقس الايام المقبلة من الأنباء التي استرعت اهتمام الكثير من المواطنين بعد التغيرات الجوية التي سادت الطقس خلال الأيام الماضية، حيث يتوقع الخبراء في الأرصاد الجوية حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على العديد من المحافظات ومنها محافظة القاهرة في الأيام القليلة المقبلة، وهناك فرص لهطول الأمطار على بعض الأنحاء، تفاصيل أكثر نستعرضها فيما يلي.

الارصاد تحذر من طقس الايام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد من تغيرات في درجات الحرارة في الأيام المقبلة وخاصة على القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، حيث ستنخفض درجات الحرارة بعد ارتفاعها في هذه الأنحاء، كما سيسود المناخ المعتدل على السواحل الغربية والشمالية الشرقية، وستميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفي الليل سيكون الجو معتدلاً على معظم الأنحاء، كما ستظل السحب والغيوم مستمرة على العديد من المحافظات وتسقط الأمطار الخفيفة على عدد من المناطق، ولكنها غير مؤثرة، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي بالطبقات العُليا من الجو مما ينعكس على درجات الحرارة وحالة الجو في المناطق المذكورة.

استمرار الشبورة خلال الأيام القادمة

يستمر ظهور الشبورة المائية في فترات الصباح خلال الأيام القادمة، ويجب على السائقين على الطرق في مدينتي القاهرة والجيزة والوجه البحري والسواحل الشمالية اتخاذ الحيطة من هذه الشبورة، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى 31 درجة عظمى، و23 درجة صغرى، كما أوضحت الوزارة أن معدلات الرطوبة سوف تنخفض بصورة كبيرة مما يزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة.