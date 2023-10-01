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رابط results.mlazemna.com استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني العراق 2023 تحميل pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية
استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني العراق 2023 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم الخميس عن توفر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني عبر موقعها الرسمي epedu.gov.iq تلك اللحظة المهمة التي ينتظرها الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور حيث يمكن الآن الاطلاع على النتائج بسهولة.
استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني العراق 2023
للطلاب العراقيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني العراق 2023 يمكنهم الحصول على النتائج من خلال روابط موثوقة ورسمية إحدى هذه الروابط هي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية رابط results.mlazemna.com يمكن للطلاب زيارة هذا الموقع للبحث عن نتائجهم.
خطوات ورابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق
للراغبين في الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني في العراق يمكنهم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك.
- ثم اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط التالي epedu.gov.iq.
- عند دخولك للموقع ستظهر لك شاشة تطلب منك إدخال رمز تحقق (Captcha) الذي يظهر على الشاشة هذا الرمز يتكون من حروف وأرقام باللغة الإنجليزية. قم بإدخاله بدقة في الخانة المخصصة له.
- اضغط على أيقونة “دخول (Login) للمتابعة.
- ستجد نفسك الآن في الصفحة الرئيسية للموقع. انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية Electronic Services.
- من القائمة المنسدلة، اختر “نتائج الطلاب” (Student Results).
- ستظهر لك قائمة بالسنوات والدورات المتاحة. اختر نتائج الصف السادس الاعدادي دور ثاني 2023
- ستطلب منك الصفحة النقل إدخال رقمك الامتحاني في الخانة المخصصة له.
- بعد إدخال الرقم الامتحاني، انقر على أيقونة “بحث” (Search).