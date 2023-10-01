أخر دفعة نزلت حالًا من “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” في العراق .. جدول المشمولين لشهر أكتوبر 2023

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أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية من الأشياء التي يبحث عنها البعض، فجميعهم يرغبون في معرفة ما هي الأسماء التي تمت الموافقة عليهم، فيمكنك الاستعلام عن هذه الخدمة بشكل رقمي بدون الذهاب إلى مكان، ولكن هذا لن يتم إلا عند السير وفق بعض الخطوات، وهي:

في بداية الأمر قم بتوجيه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ستجد أمامك الكتالوج الخاص بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها المنصة.

من بينهم خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

ومن ثم حدد أنك تريد معرفة أسماء المقبولين.

بعد ذلك اختر رقم الوجبة، واكتب الرقم القومي الخاص بك.

سيتوجب عليك النقر على زر استعراض، سيتم توجيهك إلى الصفحة التي يوجد بها ملف التنزيل الخاص بالأسماء التي تم قبولهم.

قم بتنزيل الملف، وابحث عن الشخص المتقدم.

الفئات المستحقة لخدمة الرعاية الاجتماعية

حددت الوزارة أنه لا يمكن لكافة الشعب التقديم على هذه الخدمة، حيث تم تحديد بعض من الأشخاص التي لها أحقية في ذلك، وهي كتالي: