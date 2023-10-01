حالًا ظهرت النتيجة “رابط الاستعلام عن نتائج الموازي الجامعة الأردنية” عبر www.admhec.gov.jo

نتائج قبول الموازي الجامعة الأردنية، نتائج الموازي الجامعة الأردنية 2023، الدفعة الثالثة موازي الجامعة الأردنية، موعد تقديم طلبات الموازي في الجامعة الأردنية، رسوم الموازي الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية، تخصصات الجامعة الأردنية موازي، موازي جامعة البلقاء التطبيقية، يبحث كثير من الطلاب حول الوطن العربي نتيجة لبدء العام الدراسي الجديد، حول نتائج الموازي الجامعة الأردنية خاصة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية، لذلك يزداد البحث حول الرابط الخاص بنتائج الموازي لمعرفة نتائج القبول، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم إليكم التفاصيل الخاصة به في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج الموازي الجامعة الأردنية

قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن بالتسهيل على الطلاب في الاستعلام عن نتائج القبول من خلال إعداد رابط خاص بنتيجة القبول الموازي حتى يتم الوصول إلى النتيجة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج القبول https://www.admhec.gov.jo/

الدخول المباشر على رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية

الضغط على أيقونة الاستعلام عن رابط القبول الموازي

تسجيل الطالب كافة البيانات الخاصة به ومنها، الإسم ورقم الجلوس، والشعبة المنتمي إليها

تحديد الطالب المحافظة التابع إليها

ثم الضغط علي زر عرض النتائج

شروط القبول في البرنامج الموازي في الجامعة الأردنية

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول في البرنامج الموازي في الجامعة الأردنية وهي: