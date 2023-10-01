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أستعلم حالًا عن نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة “من هنـــا” عبر موقع مكتب التنسيق 2023
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نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة
يتم الحصول علي نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط علي الرابط المرفق https://tansik.digital.gov.eg/application/
- الضغط علي زر الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
- إدخال الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به
- ثم الضغط على استعلام لمعرفة النتيجة.
شروط نجاح تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ للمرحلة الثالثة
ينجح تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من الشروط التي يجب على الطالب معرفتها وهي:
- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها.
- عملية التحويل تتم مرة واحدة فقط
- أن يكون الطالب مستوفيا قواعد القبول بالكلية التي يتم التحويل إليها.
- أن يكون الطالب علي دراية بأن ١٠٪ فقط للدرجة المقررة لتقليل الاغتراب حسب الطاقة الاستيعابية للكلية التي يتم التحويل إليها.
- الخطوات التي تلي معرفة نتيجة تقليل الاغتراب.
- يحتار الكثير من الطلاب بعدما يعرفون نتيجة الاغتراب، ماذا يفعلون وما هي الخطوة التالية بعد ذلك، حيث أنه بعد معرفة نتيجة تقليل الاغتراب يجب على الطالب أن يفعل الآتي:
- طباعة بطاقة الترشيح.
- التوجه إلي الكلية أو المعهد التي تم ترشيحه إليه من خلال بطاقة الترشيح.
- تقديم جميع الأوراق المخصصة لتقديم الطلاب الجدد.