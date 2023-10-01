عشان داخلين على المدارس !! السيسي يُعلن عن تاريخ صرف رواتب منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 للفرد

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تاريخ صرف رواتب منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العالمة عن تاريخ صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتي تقدر ب 1000 جنيها لعام 2023 م في شهر مايو الماضي عندما قام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها في نفس الشهر لذا بدأ العديد من المواطنون بالبحث عن الشروط اللازمة للاستفادة من هذه المنحة .

من المستفادين من منحة العمالة غير المنتظمة ؟

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لأصحاب العقارات المبنية التي يقل أجرهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك وخدام المنازل وما في حكمهم وعمال الترحيل وصفار المشتغلين والباعة الجائلين وسينفذ ذلك بعد إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة المسجلين في دفاتر مديريات القوى العاملة رسميا.

ما هي الشروط اللازمة للاستفادة من هذه المنحة ؟

يجب أن توضع مهنة المستفيد في البطاقة الشخصية .

والخطوة الثانية هي تحديث البيانات من خلال موقع وزارة القوى العاملة .

وبالنسبة للأوراق الرسمية؛ فهي عبارة عن تقديم مستند رسمي يدل على عدم وجود راتب ثابت للمتقدم، بالإضافة إلى أن تكون البطاقة سارية، مع تقديم شهادة ميلاد حديثة، وأخيرا تقديم مستندات كاملة يوجد فيها جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.