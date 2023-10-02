نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة الان بعد تصريحات وزير العمل

تعتبر الرعاية الاجتماعية هي من أهم المبادرات التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة الماضية، ليستفيد منها عدد كبير من المواطنين، وصرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية في بيان له اليوم الأحد عن إطلاق كشوفات المشمولين في الوجبه الأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة، مما يُشير ذلك بأن جميع المشمولين في الرعاية، سيتمكنوا من صرف الدعم المخصص لهم وفقًا لتوجيها وزارة العمل، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

منحة الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المستفيدين

وتقدم منحة الرعاية الاجتماعية إلى عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، وخاصة الأسر والأفراد ذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى الدعم الكبير المقدم للأفراد والشباب الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما تُساهم هذه المنحة في الحصول على جزء كبير من خطوة النجاح نحو إقامة هذه المشروعات، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المعنية بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن بكل سهولة معرفة جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

بعد ذلك يجب إدخال اسم المواطن ورقم البطاقة الخاصة به.

وعلى الفور يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

لتتمكن بعدها التوجه إلى الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم الضغط على أيقونة تنزيل الكشوفات.

لتتمكن من تحميل جميع الكشوفات بكل سهولة.

تساهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في توفير جميع الدعم المادي والمعنوي الذي يبحث عنه العديد من الأشخاص، خاصة من محدود ومتوسط الدخل، من خلال صرف منحة شهرية لهم متمثلة في الرعاية الاجتماعية، حيث إن هذه الرعاية يتم صرفها في شكل وجبات ودفعات يتم تحديدها من قبل الوزارة، حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها.